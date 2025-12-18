В торговых представительствах РФ заработала служба «Цифровой атташе» для ИТ-экспорта

«Цифровой атташе» — государственный гражданский служащий и штатный сотрудник торгового представительства Российской Федерации в иностранном государстве, выстраивает коммуникации между российскими ИТ-организациями и иностранными контрагентами, включая госструктуры.

Основные задачи «цифровых атташе»: консультационная, организационная, информационная поддержка компаний при реализации экспортных проектов; подготовка аналитических материалов об условиях ведения бизнеса; выявление в государстве пребывания барьеров для осуществления экспорта российских ИТ-товаров и услуг, оказание содействия участникам внешнеторговой деятельности в преодолении таких барьеров; содействие в поиске потенциальных партнеров и контрагентов; содействие в организации бизнес-миссий.

Результат деятельности «цифрового атташе» — оказание системной поддержкироссийских экспортеров в сфере программного обеспечения, радиоэлектроннойпродукции и сопутствующих услуг в государствах пребывания, которая выражаетсяв объеме заключенных экспортных контрактов российских экспортеров (измеряетсяв тыс. долл. США).

Общая география присутствия «цифровых атташе»

Приказами Минпромторга России утверждены следующие 35 государств пребывания Торговых представительств Российской Федерации, в штате которых предполагается «цифровой атташе»: Аргентинская Республика, Социалистическая Республика Вьетнам, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Республика Куба, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты, Республика Узбекистан, Южно- Африканская Республика, Республика Индонезия, Республика Индия, Королевство 2 Таиланд, Республика Армения, Киргизская Республика, Монголия, Исламская Республика Иран, Турецкая Республика, Азербайджанская Республика, Исламская Республика Пакистан, Алжирская Народная Демократическая Республика, Республика Сербия, Республика Беларусь, Арабская Республика Египет, Федеративная Республика Бразилия, Королевство Марокко, Республика Перу, Венгрия, Королевство Саудовская Аравия, Республика Сингапур, Республика Союз Мьянма, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Филиппины, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия, Федеративная Республика Нигерия.

Программа информационных мероприятий (далее — Программа) предполагает системное выстраивание коммуникаций с экспорториентированными организациями — разработчиками программного обеспечения, производителями радиоэлектронной и микроэлектронной продукции, а также сопутствующих услуг (далее — ИТ-организации).

Программа предусматривает планирование регулярных рабочих визитов в офисы ИТ-организаций и проведения совещаний по вопросам демонстрации и экспорта реализуемой продукции (далее — Совещания), а также посещений производств такой продукции.

Программа предполагает проведение совещаний в гибридном формате для достижения следующих целей:

1. Обучение. Программа ориентирована на повышение компетенций кандидатов на должности в Торговые представительства Российской Федерации в иностранных государствах (далее — Торговые представительства), в штате которых предусмотрен «цифровой атташе», а также назначенных «цифровых атташе».

2. Экспорт. Программа ориентирована на поддержку российских ИТ-организаций в выходе и/или расширении присутствия на целевых рынках государств пребывания Торговых представительств путем взаимодействия со структурными подразделения Минпромторга России и «цифровыми атташе».

В период 2025–2026 гг. предполагается участие в программе профильных организаций из состава отраслевых объединений (ассоциаций, консорциумов) по линии Департамента цифровых технологий Минпромторга России и Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России.

В состав участников программы предполагается включение сотрудников отраслевых структурных подразделений Минпромторга России, «цифровых атташе» и Торговых представительств, а также представителей, подведомственной Минпромторгу России, организации ФГАУ «ЦИТ».

Проектный офис Службы «цифровой атташе» ФГАУ «ЦИТ»: осуществляет по согласованию с Минпромторгом России формирование перечня заинтересованных в участии российских ИТ-организаций; осуществляет первичную коммуникацию с российскими ИТ-организациями в части вовлечения в Программу; обеспечивает анкетирование ИТ-организаций из согласованного состава программы в части приоритетных иностранных государств, в целях формирования состава участников Программы; обеспечивает контроль организационных мероприятий Программы в части подготовки и проведения Совещаний и визитов на производственные площадки ИТ-организаций.

За период 2023–2024 гг. в рамках программы проведены визиты в 68 ИТ-организаций. Количество предполагаемых ИТ-организаций в рамках Программы на период 2025–2026 гг. — не менее 50 шт. По состоянию на декабрь 2025 г. Минпромторгом России совместно с ФГАУ «ЦИТ» проведены визиты в 14 ИТ-организаций.

Совещания с ИТ-организациями проводятся 2 раза в неделю:

Понедельник 14:00–15:00 (МСК) — ВКС (в частности, если ИТ-организация находится на территории субъекта Российской Федерации). Регламент Совещания — не более 1 часа 00 мин. «Цифровые атташе» подключаются в удаленном формате.

Пятница 14:00–15:00 (МСК) — очно, если ИТ-организация находится на территории г. Москвы. Регламент Совещания — не более 1 часа 00 мин. «Цифровые атташе» подключаются в удаленном формате.