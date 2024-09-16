В Тимоново пройдет открытие фотопроекта «ЖЕНА ГЕРОЯ»

21 сентября в подмосковном поселке Тимоново, в муниципальном учреждении культуры «Культурно досуговый центр „Тимоново“» откроется уникальная фотовыставка «Жена героя». Она о женщинах, чьи супруги посвятили свою жизнь служению и защите Родины, передает пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск.

Организаторами проекта являются Комитет семей воинов Отечества совместно с женсоветом 92-го исследовательского-инструкторскойвертолетной эскадрильи и Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил при поддержке Главного командования ВКС.

«Фотопортреты жен героев увидят, конечно же, не только их мужья. На выставке в Тиманово где откроится экспозиция, каждый сможет посмотреть в глаза этих красивых и сильных женщин. И понять, что за каждой фотографией стоит большая история о мужестве и силе, о любви и верности, о жизни и судьбе, » — рассказала куратор и вдохновитель проекта, руководитель Комитета семей воинов Отечества городского округа Клин Елена Чеснокова.

Проект направлен на создание общественной поддержки жен военнослужащих, участников СВО, вовлечение их в общественную и культурно-просветительскую деятельность. Личные истории жен участников СВО и возможность персонального контакта с ними значительного числа разных групп людей в мероприятиях проекта, с одной стороны, поможет формированию условий для инициативной общественной поддержки семей участников СВО, с другой стороны, предоставит возможности для самореализации в общественной и культурно-просветительской сферах для жен военнослужащих и добровольцев.

«На полотнах фотографии жен рядовых, майоров и лейтенантов, подполковников и прапорщиков, старшин и сержантов, ефрейторов и капитанов. За каждой фотографией своя история — ожидание и боль, любовь и надежда, вера и сердечная поддержка, пожелания своим героям скорейшего возвращения с Победой домой!», — отметил начальник Центрального офицерского клуба ВКС, заслуженный работник культуры РФ Владимир Лужбин.

Гостями торжественной церемонии вручения Всероссийского проекта «Жена героя» станут представители Минобороны России, общественных и культурных союзов.

В программе церемонии открытия фотовыставки, кроме официально-торжественного отделения, предусмотрена зрелищная часть — хореографические и музыкальные номера.

В дальнейшем площадками проведения уникальной выставки станут локации гражданских и военных учреждений образования и культурыкак Московской области, так и регионов Российской Федерации.

Напомним, что проект «Жена Героя» зародился, а Самаре и уже приобрел федеральный масштаб. Секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о фотопроектесамарчанок- жен участников СВО президенту РФ Владимиру Путину и подарил уникальный фотоальбом во время встречи в Кремле. Сегодня волжанок уже поддержали и женщины из Московской области, сделав фото в кителях супругов и адресовав мужьям трогательные признания в любви.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.