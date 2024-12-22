В Теряево Волоколамского округа отметили 83-ю годовщину освобождения села от немецко-фашистских захватчиков

В Волоколамском городском округе началась череда памятных дат, посвященных годовщинам освобождения населенных пунктов от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Жители села Теряево Волоколамского городского округа почтили память павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

У братского захоронения воинов, сражавшихся за освобождение села, плечом к плечу встали представители разных поколений, ветераны и школьники.

В церемонии приняли участие первый заместитель главы округа Анна Агапова, начальник территориального отдела Сергей Блохин.

Обращаясь к собравшимся, Анна Валериковна отметила, что, чем дальше в историю уходит подвиг советских солдат-освободителей, тем яснее мы понимаем его великое значение для судеб страны, для нынешнего времени для каждого из нас.

Участники мемориальной акции возложили к памятнику венок и живые цветы.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.