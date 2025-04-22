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В технополисе Москвы разработали 3 технологических решения по металлообработке

Резидент ОЭЗ представил высокотехнологичные продукты, среди которых — ламинарная рабочая станция, 9-киловаттный волоконный лазер и оптический стол с активной системой виброизоляции. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает поддержку промышленным предприятиям, которые развивают передовые технологии.

«Благодаря резидентам особой экономической зоны „Технополис Москва“ на рынок регулярно выводится современное оборудование, способное заменить импортные аналоги. Новые решения — волоконный лазер мощностью 9 киловатт, ламинарная станция и виброизолирующий оптический стол — повысят точность и производительность российских предприятий в сфере металлообработки», — рассказал Ликсутов.

Эти продукты разработаны компанией «ЛАССАРД», чьи производственные мощности расположены на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва». Предприятие стало резидентом особой зоны в 2023 году и с тех пор выпустило более 100 единиц инновационной техники. Производственные площади компании занимают 4 тыс. кв. м.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, компания показывает стабильный рост. Только за первый квартал 2025 года выпуск лазерного оборудования вырос на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«В реестр Минпромторга России включено свыше 370 моделей оборудования, произведенного на территории страны, включая станки для лазерной резки, оптические столешницы, плиты и опоры, что свидетельствует о результатах комплексной локализации производства в Москве», — отметил Гарбузов.

Новые разработки «ЛАССАРД» направлены на импортозамещение и решают актуальные задачи предприятий, работающих в сфере высокоточных технологий. Девятикиловаттный волоконный лазер позволяет резать металл толщиной до 35 мм. Ламинарная станция создает чистую рабочую среду для точных оптических операций благодаря системе фильтрации и направленной подачи воздуха.

Как подчеркнул коммерческий директор компании «ЛАССАРД» Андрей Нефедов, задача предприятия — предлагать решения, соответствующие запросам рынка. Все новинки разработаны и производятся собственными силами.

«Мы видим высокий спрос на отечественное оборудование — именно поэтому предлагаем предприятиям не просто альтернативу, а технологически конкурентоспособный продукт. Это вклад в развитие независимой промышленной базы страны», — рассказал Нефедов.

Он добавил, что это важный вклад в укрепление независимой промышленной базы страны.

Особое место среди новинок занимает оптический стол с активной системой виброизоляции, который обеспечивает стабильность работы даже в условиях лабораторий с внешними вибрациями.

Как пояснил генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» подтверждают высокий уровень технологического развития.

«Благодаря поддержке города и доступу к инженерной инфраструктуре, компании способны быстро масштабировать производство и выводить на рынок продукцию, востребованную в ключевых отраслях», — сказал Дегтев.