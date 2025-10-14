В технополисе Москвы открыли новый спортивно-досуговый комплекс

В Зеленограде на территории «Технополиса Москва» открыт спортивно-досуговый комплекс для сотрудников компаний-резидентов ОЭЗ, жителей и любителей спорта. Всем желающим стали доступны ледовые арены, футбольное поле с искусственным газоном, шесть кортов для падел-тенниса и сквоша, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Также в комплексе обустроили хореографический и тренажерный залы, медблок, комфортные раздевалки с душевыми и буфет

В комплексе будут проводить занятия по различным видам спорта и спортивные турниры.

Ожидаемая посещаемость комплекса — до 2 тыс. человек ежедневно.

«Нам важно, что у сотрудников появилась возможность заниматься спортом рядом с работой: регулярные тренировки помогают поддерживать форму, переключаться в конце дня и улучшают самочувствие. Коллеги уже проявляют интерес — спортивно-досуговый комплекс предлагает широкий выбор занятий. На „Р-Опра“ у нас есть своя футбольная команда, с котором планируем заниматься на новой площадке. Это отличная возможность пообщаться в неформальной обстановке и познакомиться с сотрудниками соседних предприятий», — пояснил начальник цеха упаковки на заводе «Р-Опра» группы «Р-Фарм» Алексей Сушкин.

Ранее в департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы напомнили о программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), которая способствует развитию жилых районов и обеспечивает появление новых популярных мест за пределами центра города.

Москва активно привлекает частных инвесторов к развитию комплексной и сбалансированной городской инфраструктуры. По итогам 9 месяцев текущего года суммарный объем инвестиций, которые будут вложены в создание МПТ, вырос более чем на 20% в сравнении с результатами 2024 года и превысил 2,7 трлн рублей. На будущих объектах создадут более 340 тыс. рабочих мест.