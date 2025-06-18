В «Технопарке Захарово» Одинцовского округа планируют построить восемь новых цехов

В Одинцовском округе развитию технопарков оказывают всестороннюю поддержку. Одной из самых перспективных на сегодняшний день площадок в муниципалитете является «Технопарк Захарово». Его производственные мощности заполнены на 100%. Для удовлетворения растущего спроса руководство планирует строительство еще восемь цехов. С работой резидентов технопарка ознакомился глава округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

«Мы в рамках наших полномочий помогаем развиваться этой перспективной форме производства. В Захарово реализуется крайне востребованный сегодня формат лайт индастриал. В ближайшее время в площадку планируется инвестировать до 2 миллиардов рублей и создать около 300 новых рабочих мест», — отметил руководитель муниципалитета.

В число наиболее заметных компаний, работающих в технопарке, входит ООО «Гофропро». Уникальное предприятие занимается производством высококачественного двухслойного микрогофрокартона. Также его сотрудники обеспечивают поставки специализированного оборудования и проектирование гофропроизводства «с нуля».

Другое предприятие, «Альфа Инжиниринг», изготавливает высокотехнологичные металлообрабатывающие станки с ЧПУ. Производственная линейка фирмы состоит из 5 современных моделей. Еще три модели находятся на стадии разработки и внедрения. Расширять номенклатуру позволяет собственное конструкторское бюро. География поставок — вся страна, а в числе потребителей ведущие производства России.

«Уровень локализации производства составляет около 80% и продолжает расти. Возможности для расширения у предприятия есть. Сегодня производитель зарегистрирован в Москве, но рассматривает возможность перевода головной организации на налоговый учет в Одинцовский округ. Мы со своей стороны готовы сделать такой переход и дальнейшую работу компании в муниципалитете максимально комфортными», — подчеркнул Андрей Иванов.

Глава Одинцовского округа сообщил, что для решения текущих вопросов администрация округа готова создавать под конкретных производителей специальные группы сопровождения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп.

В первую очередь такие высокие темпы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.