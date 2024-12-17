В технопарке подмосковного физтех-лицея стартовал проект «Папа, расскажи!»

В технопарке физтех-лицея им. П. Л. Капицы прошла презентация книги «Папа, расскажи!» и встреча с родительским сообществом, где эксперты проекта обсудили трансформацию ролей отца в современной семье и инструменты выстраивания гармоничных отношений с детьми. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ходе мероприятия руководитель экспертно — аналитического центра «Научно—образовательная политика», член общественного совета при Минобрнауки России Евгений Сженов в своей речи подчеркнул важность роли родителей в воспитании детей и молодежи. Клинический и социальный психолог, автор книг-дневников «Поделись со мной, мама!» и «Папа, расскажи!», кандидат психологических наук Люция Сулейманова рассказала о концепции проекта, причинах написания книги и роли отцов в семье, а также о том, как передать детям накопленные знания.

Член президиума Всероссийской общественной организации «Союз отцов», основатель проекта «КрутОтец» Алексей Чегодаев обсудил изменения в общественном восприятии отцовства, затронул вопросы формирования характера мальчиков, а также поделился советами по установлению связи с детьми и супругой для создания гармоничной семейной атмосферы. Сооснователь фонда развития физтех-школ и председатель правления физтех-союза, координатор отцовского клуба физтех-лицея Андрей Иващенко рассказал о роли о поддержке отцовских инициатив в обучении и поделился опытом отцовского клуба, ориентированного на поддержку семейных ценностей.

Генеральный продюсер проекта «Папа, расскажи!», идеолог и сооснователь хаба семейных проектов и программ «Семья 3.0» Ольга Ручьева подчеркнула, что в настоящее время наблюдается значительное изменение в восприятии семьи. Раньше она была объектом семейной политики со стороны государства, сейчас становится субъектом. Кроме того, корпоративный сектор берет на себя очень активную часть в реализации семейной политики.

Мультиформатный проект «Папа, расскажи!» направлен на гармонизацию отцовско-детских отношений и коммуникаций. «Папа, расскажи!» — это одноименная книга-дневник, серия интервью и подкастов, плейлисты фильмов и музыкальных композиций для отцов и детей.

Инициаторы проекта также разработали специальные тренинговые программы для корпораций, направленные на помощь отцам в выстраивании баланса между работой и семьей, на гармонизацию отношений с детьми.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.