сегодня в 18:02

В технопарке «Импульс» Домодедова провели экскурсию для бойцов СВО и их семей

В одном из ведущих предприятий городского округа Домодедово состоялась экскурсия для участников СВО и их семей. Такие встречи помогают ветеранам адаптироваться к гражданской жизни и находить работу. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что трудоустройство участников СВО является одной из ключевых задач государственного фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Руководитель управления предприятия «Технопарк Импульс» Иван Паскарь рассказал о процессах производства.

«Ребята собирают здесь комплект из деталей из заготовки, деталей из механички, то есть собирается комплект из чего должен состояться в финале», — отметил он, показывая процесс сборки.

По словам ветерана боевых действий Дорджа Болданова, «сам процесс производства очень интересный, тем более такие изделия, которые делают здесь, это единственные в России».

После экскурсии участники собрались за круглым столом с представителями кадрового центра, который активно помогает в трудоустройстве ветеранов.

«Сегодня мы увидели оператор ЧПУ и погрузчиков, и эти направления, если вас вдруг заинтересуют, и многие другие безусловно есть в кадровом центре», — сообщили представители центра.

Заместитель начальника управления экономического развития Ирина Монахова отметила, что активно взаимодействует с кадровым центром Подмосковья.

«В целом проводится большая работа по адаптации вернувшихся участников СВО к мирной жизни в плане трудоустройства», — добавила Монахова.

На предприятиях округа имеется множество вакансий и уверена, что участники СВО смогут найти себе достойную работу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что бойцы должны чувствовать заботу и иметь надежную опору на новом этапе своей жизни.

Встреча прошла в рамках программы промышленного туризма Подмосковья и получила высокую оценку представителей органов местной власти, которые уверены, что подобные мероприятия помогут ветеранам успешно вернуться к гражданской жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.