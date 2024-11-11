В техникуме Павловского Посада обсудили, как гражданская позиция влияет на будущее

11 ноября в Павлово-Посадском техникуме прошли внеурочные занятия в рамках проекта Министерства просвещения Российской Федерации «Разговоры о важном». Темой мероприятия стал важный и актуальный вопрос: «Твой вклад в общее дело», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники обсуждали, какой вклад в развитие учебного заведения, общества и страны может внести каждый из нас. Преподаватели и студенты делились своими мыслями о значении активной гражданской позиции, волонтерства и совместной работы на благо окружающих.

Занятия прошли в формате открытых дискуссий, где молодые люди могли высказать свои идеи и предложения, а также услышать мнения сверстников и наставников. Обсуждение темы не только способствовало развитию критического мышления, но и укрепило командный дух среди студентов.

«Мы уверены, что такие мероприятия помогают формировать у молодежи чувство ответственности за будущее и вдохновляют их на активные действия во благо общества» — отмечают на странице учебного заведения.

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