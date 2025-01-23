В техникуме Орехово-Зуева прошла церемония принятия присяги пожарных

Торжественная церемония принятия присяги обучающихся первого курса по профессии «пожарный» прошла в Орехово-Зуевском техникуме. 24 студента, среди которых пять девушек, приняли присягу и выбрали этот отважный путь, сообщает пресс-служба администрации округа.

«С сегодняшнего дня они вступают не просто во взрослую жизнь, они вступают в профессию. Они дают клятву помогать людям. Основная задача пожарного — это спасти. И произнося слова клятвы, ребята должны понять, что все, детство закончилось, теперь мы профессионалы», — сказала замдиректора по воспитательной работе Орехово-Зуевского техникума Надежда Истомина.

Она добавила, что в техникуме преподают действующие сотрудники пожарных частей.

Обучение проходит в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который обеспечивает студентам возможность получать знания от опытных специалистов.

Ребята понимают, что профессия пожарного требует не только знаний, но и готовности прийти на помощь в любой ситуации. Каждый из них выбрал эту профессию по своим причинам.

«Мне нравится эта профессия. Защищать других людей, спасать жизни, помогать людям в беде — это очень важно для меня», — сказала студентка 1 курса ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» по специальности «пожарный» Светлана Артюшина.

На мероприятии присутствовали преподаватели, почетные гости и родители. Ребята приняли присягу и получили отличительный знак — оранжевый берет. Эта церемония — начало нового этапа в жизни студентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров.

В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.