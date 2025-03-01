В техникуме Егорьевска завершилась олимпиада профмастерства для лиц с ОВЗ

В Егорьевском техникуме состоялась областная олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по профессии «Столяр строительный». В соревнованиях приняли участие студенты профессиональных образовательных организаций и учащиеся общеобразовательных школ Московской области, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

По итогам проверки теоретической и практической части жюри вынесло окончательные результаты. Победителями стали Олег Яковлев из Егорьевского техникума и Антон Кокушкин из Шатурского энергетического техникума. Второе место заняли Андрей Мягков из колледжа «Коломна» и Алидод Зубаиров из Клеменовской школы-интерната. Третье место — у Михаила Карева из Егорьевского техникума и Сергея Лябина из школы № 9 для обучающихся с ОВЗ.

Победители и призеры были награждены грамотами, а все участники получили сертификаты и памятные подарки. Организаторы, педагоги-наставники и члены жюри также получили сертификаты за вклад в проведение олимпиады.

«Соревнование стало важной площадкой для демонстрации профессиональных навыков и обмена опытом, а также позволило участникам проявить себя в конкурентной среде», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.