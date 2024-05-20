В Тегеране молятся о здоровье президента Раиси

Фото - © На площади столицы Ирана собрались молящиеся о здоровье Раиси/Press TV

сегодня в 02:45

На площади столицы Ирана собрались молящиеся о здоровье Раиси

На площади столицы Ирана собрались молящиеся о здоровье пропавшего после катастрофы вертолета президента страны Ибрагима Раиси, сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское информационное агентство Press TV.

"Граждане Ирана собрались на площади Вали Аср в Тегеране, молясь за здоровье президента Раиси и его спутников", - указано в публикации.

Ранее иранские СМИ опубликовали кадры поиска вертолета Раиси с беспилотника, видео распространяется в соцсетях и медиа.

Борт Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и делегацией потерпел крушение в воскресенье днем.

Поиски вертолета не увенчались успехом из-за горной местности и плохой погоды.