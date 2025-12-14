В Татарстане психолог оговорила отчима девочки, после чего ее забрала соцопека

В Татарстане из-за непрофессиональных действий психолога оклеветали отчима, что привело к изъятию ребенка из семьи органами опеки. Позднее выяснилось, что девочка оговорила мужчину из-за психолога, которая намеренно провоцировала у ребенка нужные ответы, сообщает Telegram-канал «112» .

В 2024 году семья, состоящая из матери, отчима и троих детей, включая общего ребенка пары, решили перевести 12-летнюю дочь в другой класс. Однако вскоре поведение девочки резко изменилось, выяснилось, что она столкнулась с травлей в школе. Оперативно был найден психолог, и девочка начала посещать консультации.

Во время одной из таких сессий школьница обмолвилась о том, что отчим якобы демонстрировал свои половые органы в бане, хотя на самом деле ребенок просто преувеличил ситуацию. Позже выяснилось, что психолог сама подталкивала девочку к подобным вымыслам, поощряя ее сладостями за «нужные» ответы. После получения этих показаний специалист немедленно сообщила об этом в школу, что обернулось для семьи кошмаром.

Семья была внесена в список «социально опасных», к ним приходили с обысками, отчима пытались представить в образе педофила, подвергая унизительным психиатрическим экспертизам, а девочку даже временно поместили в социальный центр.

В конечном итоге следствие не обнаружило никаких оснований для обвинений в адрес семьи, но никаких извинений за проведенные разбирательства и возбужденное уголовное дело так и не последовало. В отношении девочки выяснилось, что она испытывала дефицит внимания и ревновала родителей к их общему ребенку. На данный момент у нее диагностировано психическое расстройство, ставшее прямым последствием произошедших событий.

Семья борется за справедливость с июля месяца. Из-за случившегося им пришлось сменить место жительства, подать множество жалоб, чтобы компенсировать понесенные убытки, пошатнувшееся здоровье и восстановить свою репутацию.

