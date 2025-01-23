В ТАСС пройдет пресс-конференция, посвященная годовщине снятия блокады Ленинграда

Национальный центр исторической памяти при президенте РФ проведет пресс-конференцию, посвященную 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Она состоится 27 января в 12:00 в ТАСС, сообщает пресс-служба организаторов.

Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского марафона памяти «Блокада Ленинграда — история всей страны». Оно направлено на сохранение исторической памяти о вкладе каждого региона в помощь городу в годы ВОВ.

В рамках события обсудят тему эвакуации мирных жителей из города, сохранения культурных ценностей и научных учреждений, передислокации промпредприятий и т. д.

Также в рамках мероприятия представят выставку «Блокада Ленинграда — нацистский геноцид советского народа во время Великой Отечественной войны», приуроченную к 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Она была открыта в штаб-квартире ООН в январе текущего года. Выставка рассказывает о роли регионов в помощи блокадному городу.

Зрители могут подключиться к трансляции события на сайте пресс-центра ТАСС.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.