В Талдомском округе завершается осенний призыв в ряды Вооруженных Сил РФ

Призывная кампания — 2024 завершится в последний день года, 31 декабря. Военный призыв в России происходит два раза в год: весенний — с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря, сообщила пресс-служба администрации Талдомского городского округа.

Призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. По закону, призыву на военную службу подлежат мужчины, обязанные состоять на воинском учете (вне зависимости от того, состоят они или нет), а также не пребывающие в запасе.

Накануне в Военном комиссариате Дмитровского городского округа, городского округа Дубна и Талдомского городского округа Московской области состоялась очередная призывная комиссия. В заседании принял участие заместитель главы округа Сергей Молчанов.

По итогам проведенной работы, подлежащие призыву на военную службу жители Талдомского округа отправлены в Вооруженные Силы Российской Федерации и другие силовые ведомства. Осенняя призывная кампания в Талдомском округе завершается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.