В Талдомском округе выявили незарегистрированный в управлении аттракцион

Инспекторы гостехнадзора Минэкологии в ходе контрольного мероприятия в городском округе Талдомский в рабочем поселке Вербилки на территории отеля выявили незарегистрированный в управлении аттракцион. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В результате надзорного мероприятия на территории отеля Country Resort был выявлен аттракцион FANTASTIK JUMP 2, принадлежащий юридическому лицу. Согласно сведениям из информационной системы управления Гостехнадзора развлекательное техническое средство не имело регистрации, вследствие чего от нашего ведомство собственнику было вынесено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

На прошлой неделе проверку гостехнадзора в регионе прошло 34 аттракциона, ни к одному развлекательному техническому средству со стороны инспекторов не было нареканий.

«Не зарегистрированный в установленном порядке аттракцион может причинить вред жизни и здоровью граждан. Любое отклонение от установленных правил эксплуатации быстро выявляется и пресекается, нарушителям выдаются предостережения с возможностью исправить недочеты в определенный срок», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.