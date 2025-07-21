В Талдомском округе усилили борьбу с несанкционированными свалками

В Талдомском округе усилили активную борьбу с «серыми возчиками», занимающимися незаконным обращением с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Эта проблема становится все более актуальной, так как несанкционированные свалки наносят серьезный вред экологии и здоровью населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Администрация округа приняла ряд мер, направленных на выявление и ликвидацию деятельности таких фирм. Введение регулярного мониторинга и рейдов позволяет раннему обнаружению нарушителей. Специалисты изучают маршруты движения возчиков и контролируют их деятельность, обращая внимание на наличие необходимых лицензий и документов.

Также проводится работа с населением. Граждан призывают не уклоняться от сотрудничества и сообщать о подозрительных грузовиках, что способствует более оперативному реагированию на нарушения. Сотрудники администрации напоминают, что безопасное обращение с отходами — это задача не только властей, но и каждого жителя округа.

Устойчивый подход к утилизации отходов обеспечит чистоту и безопасность округа. Всем вместе можно добиться положительных изменений и создать комфортные условия для жизни.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.

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