В Талдомском округе расширили поддержку многодетных семей

В округе действует комплексная программа поддержки семей с детьми. Особое внимание уделяют улучшению жилищных условий многодетных семей. По подпрограмме «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» в 2022 году новоселье отметили две семьи, в 2024 году ключи от нового жилья получила еще одна семья.

Еще одно направление работы — организация летнего отдыха и оздоровления детей. За последние пять лет охват вырос в восемь раз: с 20 детей в 2021 году до 158 в 2025 году. В прошлом году 85 ребят отдохнули в загородных лагерях с оздоровительной программой, еще 73 ребенка — в лагерях дневного пребывания.

Отдельную поддержку получают семьи участников спецоперации. В 2023 году в оздоровительной кампании приняли участие 18 детей, в 2024 году — 86, в 2025 году — 52. Всего за три года более 150 детей из таких семей смогли пройти летнее оздоровление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.