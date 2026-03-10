В Талдомском округе провели акцию к 8 Марта в парке

Праздничная акция «Весна, цветы и комплименты» прошла 8 марта в парке «Солнечный берег» Талдомского округа. Для жительниц организовали творческие и развлекательные площадки, посвященные Международному женскому дню, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках областной программы в парке работала тематическая чайная станция «Ароматы весны». Гостям предлагали горячий чай с цветочными нотами, создавая атмосферу уюта и весеннего настроения.

В литературной гостиной «Женщины, которые изменили мир» посетителям рассказали о судьбах выдающихся женщин прошлого и их вкладе в мировую историю. Для любителей творчества подготовили мастер-классы, в том числе по искусству завязывания шарфов и платков.

Центральным событием стала анимационная программа «Нежный сезон», где участники проявили остроумие и креативность. Завершился праздник мастер-классом «Цветочный этикет»: гости создали букеты и композиции из живых цветов, подчеркнув внимание к традициям и эстетике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.