В Талдомском округе прошла ярмарка вакансий

На базе молодежного центра «Выбор» при содействии кадрового центра Подмосковья состоялась заключительная в текущем году ярмарка трудоустройства. Открыли мероприятие глава Талдомского округа Юрий Крупенин и председатель совета депутатов Михаил Аникеев, отметившие, что подобные мероприятия — это отличная возможность для граждан получить информацию о существующих на рынке труда вакансиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

У посетителей была возможность пройти собеседование с представителями сразу нескольких компаний — мероприятие объединило более 20 работодателей из разных отраслей. Порядка 360 рабочих мест было предложено в организациях и на предприятиях, среди которых АО «Электромаш», ООО «АМГ окна», ООО «НПФ Консенсус», МБУ УК «Управление МКД», ОМВД России по Талдомскому округу, АО ТОЗ «Промсвязь».

Для студентов и школьников ярмарка трудоустройства предоставила возможность определиться с выбором будущей профессии и подобрать работу своей мечты, узнать о предложениях различных работодателей, что в дальнейшем поможет им реализовать свои амбиции и достичь желаемого успеха в жизни.

За истекший период 2024 года в Талдомском округе на действующих и новых предприятиях создано 935 новых рабочих мест. Среднесписочная численность работников — 8,4 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы на 1 декабря текущего года составил 0,09%. В округе 30 безработных граждан. Количество вакансий — 682.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.