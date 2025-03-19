В Талдомском округе прошла акция, посвященная Крыму

В парке «Победа» Талдомского округа 18 марта состоялась акция, посвященная Дню присоединения Республики Крым к Российской Федерации. Мероприятие собрало множество жителей города, продемонстрировав единство и поддержку присоединения полуострова, сообщает пресс-служба администрации округа.

На центральной площади парка перед сценой развернули 50 метровый флаг Российской Федерации, который торжественно несли все участники мероприятия.

В данной акции приняли участие глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин, председатель Совета депутатов Талдомского городского округа Михаил Аникеев, заместители главы Талдомского городского округа Юрий Воробьев и Евгения Юрина, депутаты Совета депутатов Талдомского городского округа, председатель комитета по культуре, физкультуре, спорту, туризму и работе с молодежью Александр Пасько, представители волонтерских организаций «Молодая гвардия» и молодежный центр «Выбор», участники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и учащиеся старших классов Талдомских школ.

Данная акция оставила у всех присутствующих чувство гордости и патриотизма. Мероприятие стало ярким свидетельством единства и сплоченности жителей города.

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