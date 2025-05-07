В Талдомском округе прошел муниципальный конкурс чтецов «Я расскажу вам о войне»

В Центральной библиотеке Талдомского округа прошел конкурс чтецов «Я расскажу вам о войне», приуроченный к 80-й годовщине Великой Победы. Каждое прочитанное произведение вызвало душевный отклик у всех слушателей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Минина Василина получила заслуженный приз — ГРАН-ПРИ, призером стала Катанина Полина получившая 3 место. Этот конкурс собрал замечательных участников, которые наглядно продемонстрировали умение передавать эмоции и силу слова.

Каждый из чтецов представлял свои любимые произведения о войне, отражающие горечь утрат, героизм и патриотизм. В зале царила атмосфера уважения и единения, ведь память о подвиге наших предков остается актуальной и важной для всех поколений.

К конкурсной программе были приглашены почетные гости — ветераны и дети войны, которые поделились своими воспоминаниями, напомнив всем о том, как важно помнить уроки истории. Все участники были награждены грамотами и подарками, а лучшие из них получили возможность выступить на областном уровне.

Конкурс «Я расскажу вам о войне» стал настоящим праздником духовности и патриотизма. Он напомнил нам о значимости сохранения исторической памяти и о том, что важнее всего — помнить подвиг тех, кто сражался за мирное небо над нашей головой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.