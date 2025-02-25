В Талдомском округе отметили День защитника Отечества концертом

День защитника Отечества отпраздновали в Талдомском городского округе. Культурная программа прошедших выходных дней была посвящена этому событию. Патриотические мероприятия прошли во всех учреждениях культуры и спорта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Талдомском центральном Доме культуры состоялся праздничный концерт. Гости праздника угостились полевой кухней, попробовали себя в плетении маскировочных сетей для нужд специальной военной операции.

Партийный актив местного Талдомского отделения партии «Единая Россия» принял активное участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий на всей территории муниципалитета: мастер-классы по плетению нашлемников от активистов-молодогвардейцев, солдатская каша, игровая программа «Зарничка для малышей» и многое другое привлекло большое число жителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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