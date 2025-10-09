В Талдомском округе оптимизировали работу отделений почтовой связи

8 октября глава Талдомского округа Юрий Крупенин провел рабочее совещание с территориальными управляющими и начальником Химкинского почтамта, курирующего Талдомский городской округ, Екатериной Шуваловой, посвященное состоянию функционирования почтовых отделений на территории округа. В ходе заседания обсуждалась проблема сокращения дневных графиков работы отделений, что привело к снижению доступности услуг для жителей и вызвало обоснованное недовольство местного населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ключевые вопросы повестки включали дефицит кадров, необходимость оптимизации процессов обслуживания клиентов и адаптацию графиков работы к реальному потоку обращений. Было отмечено, что сокращение часов работы затрудняет гражданам своевременное выполнение важных операций: прием и выдача почтовых отправлений, оплата услуг и получение корреспонденции.

Особый акцент был сделан на необходимости нормализации ситуации в населенных пунктах с наиболее обостренной проблемой доступности услуг: д. Ермолино, д. Кошелево, д. Павловичи, с. Квашенки, с. Новоникольское. Для данных точек характерен повышенный спрос на почтовые операции при ограниченной доступности, обусловленной территориальной удаленностью и действующими графиками работы.

По окончании совещания принято решение о выделении дополнительных сотрудников в ближайшее время. Это позволит увеличить штат, скорректировать график работы и вернуть полноценную доступность услуг, а также обеспечить регулярное информирование населения о графиках работы и обновлениях по мере реализации мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.