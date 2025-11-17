В Талдомском округе обнаружено новое местообитание сплюшки

На территории Московской области в ходе мониторинга объектов растительного и животного мира, проводимого в 2025 году для ведения Красной книги Московской области, было выявлено новое местообитание сплюшки в Талдомском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Сплюшка имеет 3 категорию редкости в Красной книге Московской области, как редкий гнездящийся вид на северной границе ареала. Находится под особой охраной в регионе с 1978 года. Кроме того, вид занесен в Красные книги соседних регионов, а также включен в Приложение II СИТЕС.

«Сплюшка встречается в Подмосковье спорадически и не каждый год, традиционно тяготея к долинам крупных рек — Оки, Клязьмы и Дубны. Каждая такая находка подтверждает необходимость продолжения системного мониторинга и изучения этого редкого пернатого хищника», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Сплюшка — некрупная сова, размером приблизительно со скворца или дрозда, с сероватым или рыжеватым оперением, покрытым сложным узором из пестрин. Ей характерны ярко-желтые глаза и небольшие перьевые «ушки». Вид является перелетным и зимует в тропической Африке.

В центре Нечерноземья чаще всего встречается в зрелых разреженных лесах, тяготеет к прогалам, опушкам, гарям. Как правило, эти моногамные птицы из года в год возвращаются на одну и ту же территорию, устраивая гнезда в дуплах деревьев. Основу их рациона составляют крупные насекомые, но сплюшки также не против полакомиться и другими крупными беспозвоночными или мелкими позвоночными животными.

Охраняется этот вид на территориях нескольких особо охраняемых природных территорий: «Урочище «Веревкин бугор», «Большое и Малое Туголянские озера», «Черноголовский заказник».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.