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В Талдомском округе объявлен конкурс на выполнение работ по благоустройству площади

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова рассказала, что объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству площади в Талдомском городском округе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по благоустройству по адресу: г. Талдом, Талдомский городской округ, Площадь К. Маркса, д. 18А.

Выполнения работ планируется завершить в 2025 г. Площадь рассматриваемой территории 2,7 га, в рамках выполнения работ будут установлены малые архитектурные формы (МАФ), фонтан, наружное освещение, видеонаблюдение, произведено озеленение.

Работы осуществляются в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и Талдомского городского округа Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.