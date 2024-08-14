В Талдомском округе благоустроили новое место отдыха

На территории Салтыково-Щедринского участкового лесничества, вблизи деревни Лесоучасток, сотрудники Талдомского филиала ГКУ МО «Мособллес» благоустроили новое место отдыха для тех, кто предпочитает проводить свое свободное время на свежем воздухе, наслаждаясь подмосковной природой. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Рядом с этим лесным участком проходит дорога к реликтовому озеру ледникового происхождения Золотая вешка. Туристы приезжают сюда из разных уголков нашей страны, чтобы его увидеть, а местные жители им дорожат и гордятся.

Лесничие при минимальном воздействии на окружающую среду создали комфортные условия для посетителей леса. На водную гладь теперь можно завороженно смотреть, сидя на удобных лавочках, и разложить на столе все необходимое для приятного времяпрепровождения.

Грамотное благоустройство небольших зон отдыха, созданных из валежной древесины умельцами-специалистами лесничества, позволяет создать удобную среду для людей и сохранить родные леса от мусора. Уверены, что это место станет отличным вариантом для семейных поездок на природу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.