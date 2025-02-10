В Талдомской школе № 1 прошли занятия на тему «Россия умная: наука и образование»

В Талдомской нашей школе № 1 в рамках профориентационного курса «Россия — мои горизонты» для 6-11 классов прошли занятия на тему «Россия умная: наука и образование». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ребята узнали, почему наука и образование играют ключевую роль в нашей жизни и жизни будущих поколений. Эти направления требуют не только глубоких знаний, но и большой ответственности, ведь за каждым успехом стоят усилия многих людей.

Погрузились в мир профессий образования и науки. Обсудили, кто такие методисты, воспитатели, библиотекари, дефектологи, и увидели, насколько разнообразна и важна их работа.

Поняли, что наука и образование — это две стороны одной медали. Они дополняют друг друга, чтобы развивать мир, помогать людям и создавать будущее.

А в в 4С классе говорили о профессии «Строитель». Ребята подготовили сообщения о самых интересных и необычных зданиях мира: Храме Василия Блаженного в Москве, Пизанской башне в Италии, доме-скрипке в Китае и вращающихся башнях в Арабских Эмиратах. А ещё познакомились с требованиями, которые эта непростая и интересная профессия предъявляет человеку, выбравшему её и с тем, как каждый может и должен развивать в себе качества личности, которые помогут ему в будущем стать настоящим профессионалом в избранном деле. Четвероклассники узнали и о том, как много специализаций связаны с данной профессией. Это архитектор и каменщик, столяр и кровельщик, штукатур и маляр, дизайнер и инженер, электрик и сантехник. Недаром русская пословица гласит, что дом построить — не шапку надеть. Теперь ребята точно знают, что профессия строитель не только очень интересная и перспективная. Это — профессия будущего.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.