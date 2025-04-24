В Талдоме состоялась встреча с жителями в формате выездной администрации

Глава Талдомского городского округа провел плановую встречу с жителями совместно с депутатами фракции «Единая Россия», профильными заместителями, представителями прокуратуры и Талдомского отделения Дубненской больницы. Встреча состоялась в Районном доме Культуры города Талдом. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Основные вопросы касались сферы жилищно-коммунального хозяйства, дорог и благоустройства. Некоторые проблемы удалось решить на месте, задачи, требующие более детальной проработки, взяты на контроль. Так, например Александр — житель микрорайона Юбилейный, обратился с просьбой отремонтировать подъезд в его доме. Сотрудники управляющей компании сообщили, что указанный дом включен в план по ремонту подъездов на 2025 год.

«Подобный формат встреч — наиболее удобный вариант диалога с жителями, предусматривающий комплексный подход на единой площадке», — отметил глава Талдомского округа Юрий Крупенин.

Опыт выездных администраций показывает свою эффективность в оперативном решении проблем жителей.

Встречи в подобном формате будут продолжены в других населенных пунктах муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.