В Талдоме прошло торжественное вручение паспортов

25 июня в администрации Талдомского округа прошла торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам России. Мероприятие стало ярким и запоминающимся событием в жизни ребят и их родителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Почетными гостями торжества стали глава Талдомского округа Юрий Крупенин, председатель совета депутатов Михаил Аникеев и депутаты фракции «Единая Россия». Они обратились к юным жителям округа с теплыми напутствиями и пожелали гордо носить звание гражданина Российской Федерации, честно выполнять свои гражданские обязанности, хорошо учиться и работать, отдавая силы и способности на благо нашего Отечества.

Принять участие в торжественной церемонии вручения паспортов может каждый желающий, для этого нужно сообщить об этом при оформлении заявления в МФЦ.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.