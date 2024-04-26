В Талдоме прошло торжественное вручение паспортов юным жителям

24 апреля состоялось торжественное вручение паспортов 9 юным гражданам Российской Федерации, достигшим возраста 14 лет и проживающим в Талдомском городском округе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин совместно с депутатами фракции «Единая Россия» тепло поздравил ребят, пожелав достичь успехов в учебе, а также гордо нести звание гражданина Российской Федерации и внести достойный вклад в развитие страны.

Юноши и девушки получили поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева и памятный подарок от главы округа.

Принять участие в торжественной церемонии вручения паспортов может каждый желающий, для этого нужно сообщить об этом при оформлении заявления в МФЦ. За прошлый год более 130 юных талдомчан получили свои первые паспорта в торжественной обстановке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.