В Талдоме прошло торжественное вручение паспортов юным жителям

Вручение паспортов Российской Федерации юным гражданам состоялась в Талдомском городском округе и стала значимым событием. В этом году документ о гражданстве получили ребята, достигшие 14-летнего возраста. Их лица сияли радостью и гордостью, ведь каждый из них вступает в важный этап своей жизни, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На мероприятии присутствовал Глава Талдомского округа Юрий Крупенин, председатель Совета депутатов Михаил Аникеев, депутаты фракции «Единая Россия», а также родители и гости. Все приглашенные поздравляли юных граждан с этим важным событием, подчеркивая, что получение паспорта — это не просто формальность, а знак ответственности и новых возможностей. Каждый из участников церемонии получил не только паспорт, но и памятный подарок.

Организаторы постарались создать теплую и праздничную атмосферу. Слова поддержки и пожелания успехов в будущем прозвучали из уст почетных гостей. Порадовали ребят небольшие концертные номера. Каждый ребенок в этот день почувствовал, что теперь он — полноправный гражданин своей страны, со всеми правами и обязанностями.

Такие мероприятия укрепляют патриотизм и подчеркивают важность гражданской ответственности, формируя активную жизненную позицию у молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.