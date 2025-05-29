В Талдоме прошел прием граждан в формате выездной администрации

В селе Темпы Талдомского городского округа на базе Дома культуры прошел прием граждан в формате выездной администрации. Глава Талдомского округа принимал жителей совместно с городским прокурором, председателем совета депутатов Михаилом Аникеевым, профильными заместителями, руководителями и специалистами отраслевых подразделений, структур. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Местные жители получили уникальную возможность напрямую пообщаться с представителями власти и задать интересующие их вопросы.

В зале собрались наряду с жителями высокопрофильные специалисты из различных сфер: социальной политики, здравоохранения, образования и жилищно-коммунального хозяйства. Каждому желающему была предоставлена возможность обсудить волнующие его проблемы, высказать свои предложения и озвучить замечания.

Производилось обсуждение актуальных вопросов, таких как благоустройство территорий, развитие инфраструктуры и социальные программы для молодежи. Представители администрации внимательно выслушивали граждан, записывали обращения и давали четкие разъяснения по каждому из них.

Мероприятие стало отличной платформой для налаживания связи между жителями и властями. Такой формат общения способствует повышению прозрачности работы администрации и укреплению доверия граждан. В завершение встречи были подведены итоги, и все предложения будут учтены для дальнейшей работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.