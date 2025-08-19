В Талдоме продолжаются работы по уборке неликвидной древесины

Возле деревни Марьино специалисты Комсомольского участкового лесничества приступили к масштабной уборке неликвидной древесины. Работы ведутся на площади 9,5 гектаров в лесном массиве вдоль дороги, которая ведет к садовому товариществу «Советский художник», сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Такие мероприятия — это не просто «наведение красоты». Они решают сразу несколько важных задач:

Уборка сухостоя и аварийных деревьев вдоль дороги снижает риск их падения на проезжую часть и линии электропередач, делая путь для водителей и пешеходов безопаснее.

Удаление поврежденных, больных и засохших деревьев помогает здоровью всего лесного массива. Это предотвращает распространение опасных вредителей и болезней на здоровые насаждения.

Освобожденные участки — это начало для новой жизни. Со временем здесь появится молодой и здоровый лес.

Вся древесина остается в лесу для естественного перегнивания — это безопасно для экосистемы и способствует ее восстановлению. Это не валежник, а часть природного процесса возобновления леса.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.