В Талдоме продолжаются работы по благоустройству площади Карла Маркса

Продолжаются работы по благоустройству площади Карла Маркса в Талдомском округе. Эта масштабная инициатива направлена на создание комфортного и современного общественного пространства для жителей и гостей города. На объекте трудятся 20 высококвалифицированных специалистов, которые делают все возможное, чтобы работы были выполнены качественно и в срок. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках благоустройства предусмотрено множество обновлений. Установили новую доску почета, заканчиваются монтажные работы торговых павильонов, а также основные работы по озеленению и асфальтированию территории и обустройству парковочных зон. Для обеспечения полноценного функционирования площади получены все необходимые технические условия, включая освещение и подключение фонтана. Появятся новые прогулочные зоны, удобные скамейки и современные светильники. Особое внимание уделяется созданию эстетического и функционального пространства, которое бы объединяло людей и способствовало активному отдыху.

«Обновленная площадь станет комфортным и современным пространством для отдыха и встреч», — отметил глава Талдомского округа Юрий Крупенин.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.