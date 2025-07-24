В Талдоме продолжается реализация социальной газификации

В Талдомском округе продолжается реализация социальной газификации Московской области. «Мособлгаз» строит новый распределительный газопровод в селе Новоникольское. Этот важный проект направлен на улучшение газоснабжения и повышение качества жизни местных жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый газопровод обеспечит стабильное и безопасное поступления газа в село, что позволит развивать не только частное, но и коммунальное хозяйство. В рамках реализации проекта планируется проложить 2,4 км трубопроводной сети, что значительно увеличит доступ к голубому топливу жителей села.

Строительные работы будут проводиться с учетом всех экологических норм и стандартов безопасности. В компании подчеркивают, что проект имеет стратегическое значение. Он не только улучшит условия жизни, но и создаст новые рабочие места. После окончания работ голубое топливо по президентскому проекту бесплатно подведут до границ земельных участков на Дачной и Западной улицах села Новоникольское Талдомского городского округа. На подключение от жителей была подана 41 заявка.

С завершением строительства газопровод будет подключен к существующей системе, что обеспечит надежность и бесперебойность газоснабжения. Минимизация временных затрат на подключение и высокая надежность системы — главные приоритеты «Мособлгаза».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.

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