В Талдоме для бойцов СВО провели экскурсию по одной из фирм в рамках Промтуризма

В Талдомском округе провели профориентационное мероприятие для участников специальной военной операции и их семей в рамках проекта «Промышленный туризм». Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Члены семей участников СВО посетили с ознакомительным визитом научно-производственную фирму ООО «НПФ «Консенсус» в Запрудне. Предприятие работает с 1994 года, специализируясь на производстве электронных вакуумных ламп и приборов.

Гости узнали о деятельности предприятия, его истории, познакомились с производством и рабочими процессами, а также узнали об актуальных вакансиях и условиях труда.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.