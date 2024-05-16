В Талдоме 18 мая состоится фестиваль «Цветочное варенье»

сегодня в 17:03

В парке «Солнечный берег» в Талдомском городском округе 18 мая состоится первый городской фестиваль «Цветочное варенье», посвященный заботе и сохранению природы парковой зоны, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризму Московской области.

Для посетителей подготовили насыщенную программу. Так, в парке будет работать ярмарка местных мастериц и самоварная станция «Травы Талдомского края». При этом для детей организуют развлекательное мероприятие «В поисках Аленького цветочка». Также в рамках фестиваля состоится акция по высадке растений.

В 14:00 любой желающий сможет принять участие в создании необычного варенья. Посетители приготовят десерт, ингредиентами для которого станут шишки, шалфей, сирень, одуванчики и розы. Завершится фестиваль праздничной концертной программой «Майские вечера».

Начало мероприятия в 12:00.

Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.