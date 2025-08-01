В Талдоме 11 юным жителям округа вручили их первые паспорта РФ

31 июля в торжественной обстановке состоялось вручение паспортов юным жителям Талдомского округа. Глава Талдомского округа вместе с председателем совета депутатов Михаилом Аникеевым 11 ребятам вручили главный документ, подтверждающий статус гражданина Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В торжественной обстановке состоялось вручение паспортов юным жителям Талдомского округа. Это значимое событие собрало не только молодежь, но и их родителей, друзей и представителей местной власти. Каждый из новоиспеченных граждан с гордостью принимал в руки главный документ, который открывает двери во взрослую жизнь.

Церемония началась с приветственного слова главы округа, который подчеркнул важность получения паспорта. Он отметил, что этот документ символизирует не только статус гражданина, но и ответственность перед обществом. В этом возрасте начинается самостоятельный путь, наполненный новыми возможностями и вызовами.

После официальной части все участники праздника были приглашены к общению и фотографированию.

Принять участие в подобных торжественных мероприятиях может каждый. Для этого при подаче заявления на получение паспорта через МФЦ необходимо сообщить о своем желании присоединиться к церемонии.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.