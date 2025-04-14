В Таиланде российские туристы пережили «зверское нападение» выдр в номере отеля

Российские туристы в городе Ао Нанг в Таиланде подверглись «зверскому» нападению со стороны местных выдр. Две особи пробрались в номер к отдыхающей паре и улеглись в кровать, сообщает Mash .

На опубликованных кадрах видно, как мужчина снимает выдру, которая уютно расположилась в одеяле на большой кровати с белыми простынями. Другая выдра в это же время играла пустыми бутылками из-под воды под кроватью.

Российские туристы какое-то время наблюдали за зверьками и снимали забавные видео, а также угощали печеньем. Затем они обратились к сотрудникам территории, где отдыхали, которые унесли животных.

«Ну все, в детдом. Или в зоопарк», — пошутил автор видео, когда местный житель выносил из бунгало выдру на руках.