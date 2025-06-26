В Таиланде ограничат продажу марихуаны через 3 года после декриминализации

Правительство Таиланда одобрило новые меры, по которым марихуану можно будет купить только по рецепту врача. Приказ вступит в силу, когда его опубликуют в государственном СМИ «Королевский вестник», но точная дата неизвестна, сообщает «Осторожно, новости».

Как рассказал министр здравоохранения страны Сомсак Тепсутин, употребление марихуаны снова криминализируется в стране, но еще неясно, когда это произойдет.

Также представитель тайского правительства Джираю Хунгсуб пояснил, что каннабис создал серьезные социальные проблемы для молодежи Таиланда, поэтому рост отрасли, которая «процветала в последние годы», необходимо урезать.

«Политика должна вернуться к своей первоначальной цели — контролировать каннабис только для медицинского использования», — подчеркнул Джираю.

В 2022 году Таиланд стал первой азиатской страной, декриминализовавшей каннабис. За три года там открылись тысячи магазинов, предлагавших товары с этим наркотиком.

При этом правящая партия Пхеу Тхай («Для Таиланда») ранее обещала снова криминализировать каннабис в стране, но она столкнулась с сопротивлением экс-партнера в коалиционном правительстве — партии Бхумджайтай («Тайский прайд»), поддерживавший декриминализацию. На прошлой неделе Бхумджайтай вышла из коалиции после того, как произошла утечка телефонного разговора между премьер-министром Таиланда с экс-лидером Камбоджи.