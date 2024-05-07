В Таиланде нашли новый вид змей с клыками-лезвиями

В пещере Таиланда два охотника на рептилий обнаружили змей с клыками, похожими на лезвия. По словам биологов-эволюционистов, это совершенно новый вид пресмыкающегося, сообщает mk.ru .

Один из охотников, который назвал находку «пещерная змея Кукри» или Oligodon speleoserpens, отметил, что змея приспособлена к жизни в этой суровой среде.

Для получения образца нового вида змеи охотникам на рептилий пришлось подняться на высоту пятиэтажного дома. Всего было поймано 3 экземпляра.

Тело нового вида змеи светло-коричневого цвета. При этом ближе к голове он становится более светлым. Также вокруг отдельных чешуек есть черная кайма. На нижней части живота змеи ребристая чешуя, которая позволяет ей взбираться по вертикальным скалам.

Пресмыкающееся проживают внутри и вокруг пещер на крутых известняковых карстовых утесах и питается исключительно яйцами рептилий.

По мнению исследователей рептилий, глубоко в подземных горных пещерах могут существовать и другие экземпляры змей. Данные предположения можно подтвердить только дополнительными наблюдениями.

Ранее ученые из Канады нашли признаки самоосознания у восточных подвязочных змей. В эксперименте участвовали 36 особей восточной подвязочной змеи и 18 королевских питонов.