В Таджикистане требуют исключить пытки при расследовании теракта в «Крокусе»

Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил, что российским силовикам не следует использовать пытки над обвиняемыми по делу о террористической атаке на подмосковный «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает Lenta.ru .

Как пишет таджикское агентство Asia-Plus, Мухриддин назвал недопустимым демонстрацию в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых террористов с применением пыток. По его словам, всем хорошо известна цена признаний, добытых подобным образом.

Глава таджикского внешнеполитического ведомства добавил, что необходимо не допустить появления атмосферы ненависти, ксенофобии и расизма в отношении граждан Таджикистана в медиапространстве стран СНГ.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Террористы ворвались в здание, расстреляли людей, а затем подожгли концертный зал. Жертвами трагедии стали свыше 140 человек. По уголовному делу проходят более 10 фигурантов, в том числе непосредственные исполнители.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» без родителей осталось несколько детей.

«Наша задача — максимально уделить внимание семьям и, особенно, детям. Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются. Такую работу обязательно будем сопровождать», — сказал губернатор.