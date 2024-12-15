В Свердловском парке Лосино-Петровского прошел зимний праздник «Парки. Баранки»

В Свердловском парке городского округа Лосино-Петровский прошел теплый и уютный зимний праздник «Парки. Баранки». Гости могли сделать яркие фото в тематической фотозоне с самоварами, чашками чая и ароматными баранками, которые создавали атмосферу старинного русского чаепития, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Анимационная программа, улыбки и праздничное настроение согревали всех, несмотря на мороз! Самые активные ребята зажигали на дискотеке.

Одним из главных моментов стала встреча с Морозом Ивановичем в его уютной избе. Гости получали теплые зимние пожелания, а малыши наслаждались волшебной атмосферой.

Не менее интересным было участие в мастер-классе по росписи баранок, где каждый мог проявить творческие способности, украшая бумажные баранки узорами.

Завершал программу квест «Зимние дорожки», который подарил участникам азарт и радость от выполнения зимних заданий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.