В Свердловской области поддержали введение отработки для студентов медвузов

«Региональные министры говорили об этом уже давно, это инициатива с мест. Ребята, которые обучаются за счет средств бюджета, как целевики, так и не целевики, конечно, должны государству отдать ну не долг, они просто должны отработать. Так, кстати, было в СССР. Я заканчивала вуз, когда была обязательная отработка, это даже не обсуждалось, что ты должен обязательно отработать в государственном секторе здравоохранения, хотя и тогда была частная система. Мне кажется, это очень правильное решение», — отметила она.

Однако Савинова подчеркнула, что принудительное трудоустройство выпускника медицинского вуза в лечебном учреждении может представлять угрозу для здоровья граждан. Вместе с тем уклонение от обязательной отработки должно влечь за собой штраф, считает министр здравоохранения.

По ее словам, Конституция РФ не позволяет принуждать человека к определенной деятельности. Вполне возможно, что после окончания обучения выпускник осознает ошибочность выбора профессии. В таком случае недопустимо разрешать ему заниматься врачебной практикой, поскольку это может навредить пациентам.

Однако он должен компенсировать государству затраты на его обучение. По мнению Савиновой, это значительно повысит осознанность абитуриентов и, безусловно, увеличит приток молодых специалистов в государственные медицинские учреждения на период от трех до пяти лет, заключила она.