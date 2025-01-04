В Свердловской области очень «уставший» Дед Мороз попал на видео

В Сети распространилось видео с нетрезвым Дедом Морозом, который, спотыкаясь и падая, куда-то шел. Предположительно, ролик с «уставшим» добрым волшебником сняли в Свердловской области, сообщает SHOT .

Куда и откуда шел Дед Мороз — не сообщается. На видео местных жителей попал момент пути старичка.

Не смотря на то, что мужчина спотыкался, падал, вставал и снова падал, он не выпускал из рук два предмета: посох и мешок с подарками.

Очевидцы, снявшие ролик, за кадром позвали к окну ребенка, которому показали трудный путь Деда Мороза.

Чем закончилась это история, неизвестно.