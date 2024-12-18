В Свердловской области начнут охранять редких сов из Красный книги

В Свердловской области стартует инициатива, направленная на защиту редких сов, которые занесены в Красную книгу. Основная цель данного проекта заключается в сохранении уникального подвида этих птиц, сообщает Общественное Телевидение России .

Центр «Холзан» намерен заняться разведением молодого поколения филинов с последующим их выпуском в природный парк «Бажовские места». Анастасия Ширшова из «Холзана» поделилась информацией о новом подходе к выпуску птенцов.

Сначала их будут забирать у родителей, когда они начнут самостоятельно кушать и немного летать. После этого птенцы окажутся в вольере с взрослой самкой, которая обеспечит им защиту от хищников и поможет в адаптации. Чтобы молодые совята научились охотиться, количество пищи будет постепенно уменьшаться.

Ожидается, что птенцы появятся в июне, и до конца июля будут оставаться с родителями в вольере. С августа они начнут процесс адаптации в природном парке, что станет важным шагом для их дальнейшей жизни в дикой природе.