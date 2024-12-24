В Свердловской области исполняют мечты детей из детских домов

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В Центр соцпомощи семье и детям «Каравелла» привезли фургон подарков

Мечты воспитанников детских домов Свердловской области продолжают сбываться. В Центре социальной помощи семье и детям «Каравелла» встречали Деда Мороза и Снегурочку, которые прибыли с полным автофургоном подарков и новогоднего настроения, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Новый год — это время волшебства. Едва начался день, как к воротам детского дома «Каравелла» подкатил фургон, доверху заполненный подарками. Впереди него шли Дед Мороз и Снегурочка.

Восьмилетний Алишер мечтает повторить карьеру Криштиану Роналду, поэтому попросил у Деда Мороза подарок, соответствующий его мечте — мяч, футбольная форма и кроссовки.

Сбылась мечта и 15-летней Златы. После выхода из детдома она планирует поступить в педагогический колледж. Она просила на Новый год ноутбук для учебы.

Кроме того, воспитанники «Каравеллы» получили часы, телефоны, наушники и множество других подарков.

Примерно 80 детей написали письма Деду Морозу с просьбами исполнить их желания. Идея акции «Твои мечты исполнятся» принадлежит губернатору Евгению Куйвашеву.

До конца декабря Дед Мороз и Снегурочка посетят 68 учреждений, вручая подарки более 2500 детям.