В Свердловской области исполняют мечты детей из детских домов
Мечты воспитанников детских домов Свердловской области продолжают сбываться. В Центре социальной помощи семье и детям «Каравелла» встречали Деда Мороза и Снегурочку, которые прибыли с полным автофургоном подарков и новогоднего настроения, сообщает «ОТВ-Екатеринбург».
Новый год — это время волшебства. Едва начался день, как к воротам детского дома «Каравелла» подкатил фургон, доверху заполненный подарками. Впереди него шли Дед Мороз и Снегурочка.
Восьмилетний Алишер мечтает повторить карьеру Криштиану Роналду, поэтому попросил у Деда Мороза подарок, соответствующий его мечте — мяч, футбольная форма и кроссовки.
Сбылась мечта и 15-летней Златы. После выхода из детдома она планирует поступить в педагогический колледж. Она просила на Новый год ноутбук для учебы.
Кроме того, воспитанники «Каравеллы» получили часы, телефоны, наушники и множество других подарков.
Примерно 80 детей написали письма Деду Морозу с просьбами исполнить их желания. Идея акции «Твои мечты исполнятся» принадлежит губернатору Евгению Куйвашеву.
До конца декабря Дед Мороз и Снегурочка посетят 68 учреждений, вручая подарки более 2500 детям.