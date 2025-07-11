В Свердловской области готовят программу учета домашних животных

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер отметил, что была презентована новая программа учета животных, что показало необходимость законодательных и административных изменений. Это важно, так как это ответственность человека за выброс собаки и безопасность других людей, что подтверждает необходимость регистрации собак.

Так, в единой информационной системе, которая уже почти готова к запуску, будут интегрированы исполнители по отлову животных, ветеринарные врачи и органы местного самоуправления. Граждане смогут регистрировать своих домашних питомцев в программе или найти себе нового друга без хозяина.

«Система эта будет работать, чтобы каждая собака в Свердловской области была на учете — где находится чья-то собака, сделаны ли ей прививки и так далее. Я думаю, что она в ближайшее время будет уже внедряться в работу. Понятно, что сразу мы не наведем такой сильный порядок, но система эта будет работать», — добавил депутат местного Законодательного Собрания Михаил Копытов.

В итоге каждый желающий через данную систему сможет заходить и проверять информацию по конкретному животному, узнавать, что с ней сделано и т. д. Региональный департамент ветеринарии уже организовал сбор информации о количестве животных без владельцев и отлову бродячих псов для анализа ситуации в области.