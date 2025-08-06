В Свердловской области для детей из южных регионов РФ собирают школьные наборы

Как отметил руководитель Исполкома Народного фронта Свердловской области Вадим Савин, в партнерские центры часто обращаются эвакуированные граждане из Херсонской, Донецкой и Луганской, Белгородской, Курской областей, среди которых много детей в сложной ситуации. По его мнению, им важно показать, что их поддерживает вся Россия, даже уральцы через 2000 км переживают и поддерживают детей и жителей приграничных территорий.

Отмечается, что активисты собирают для школьников портфели, тетради, ручки, карандаши, пеналы и другие необходимые для учебы вещи. Известно, что сбор продолжится до начала августа, а затем все оперативно будет отправлено, чтоб наборы успели прибыть к детям к 1 сентября. Принять участие в акции может каждый желающий, уже к сбору присоединились предприятия и известный бренд одежды.

«Все население должно сейчас сплотиться, чтобы оказать любую помощь, которую возможно, и мы посчитали, что сбор к 1 сентября более подходит к нашему бренду. Комплекты одежды у нас состоят из жилета классического, брюк, юбок, и мы представили пиджаки, дизайн разработан нашим дизайнером одежды», — добавила участник сборов «Все для победы» Юлия Липинская.